Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortları, 27 Eylül–3 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Hülya Avşar Cup’a ev sahipliği yapacak. Turnuvada toplam 1 milyon TL para ödülü dağıtılacak.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KTTF) kortlarında gerçekleştirilecek turnuva, tenis tutkunlarını bir araya getirecek.

Turnuvaya son kayıt tarihinin 25 Eylül 2026 tarihi olduğu belirtilirken, Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların kayıt işlemleri ve detaylı bilgi için KTTF’nin www.kktf.org adresini ziyaret edebileceği açıklandı.