Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Federasyon Başkanı Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu heyetini kabul etti. Görüşmede Federasyon Başkanı Hasan Gazioğlu, Başkan Harmancı’ya belediyenin özelde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nu organizasyonuyla 4-10 Mayıs'ta Lefkoşa’da gerçekleşen “Hülya Avşar Cup 2025” için yaptığı katkıdan genelde de başkent Lefkoşa’da yer alacak büyük tenis organizasyonlardaki işbirliği desteğinden dolayı teşekkür ederek bir de plaket takdim etti.