Creditwest Bank, Lefke bölgesinde Tenis Kortları’nda faaliyet gösteren ve 2023 yılında kurulan Lefke Tenis Derneği’nin çalışmalarına katkı sağlıyor. Banka, sporun gelişimine ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesine yönelik sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda derneğin çeşitli etkinliklerinde yer alıyor.

6 yaş ve üzeri çocuklar, gençler ve yetişkinlerden oluşan toplam 60 sporcu üyesi bulunan Lefke Tenis Derneği, kısa sürede bölgenin önde gelen spor kuruluşlarından biri haline geldi. Dernek, yıl boyunca düzenlediği sportif ve sosyal etkinliklerle çocukların ve gençlerin spora kazandırılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de önemli destek vermekte.

Lefke Tenis Derneği, yıl içerisinde gerçekleştirilen Dünya Engelliler Günü Yürüyüşü, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Şenlikleri ve Doğancı Karpuz Festivali gibi sosyal ve kültürel etkinliklerde de aktif rol alarak bölge halkıyla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Creditwest Bank Pazarlama ve Kurumsal İletişim yetkilileri, geçtiğimiz günlerde derneği ziyaret ederek Dernek Başkanı Kenan Örgen ve Yönetim Kurulu üyeleri ile antrenörler Aziz Tahsildaroğulları ve Özdemir Zayımlar ile bir araya geldi. Görüşmede derneğin faaliyetleri, genç sporcuların gelişimi ve gelecek dönem projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Creditwest Bank yetkilileri, sporun özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerken, Lefke Tenis Derneği’nin bölgedeki faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Dernek yetkilileri ise gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlayan iş birliklerinin değerli olduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda Creditwest Bank temsilcileri, Lefke Tenis Derneği yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla hatıra fotoğrafı çektirerek, sporun ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.