Fikri Karayel Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü ile Lapta Türk Birliği birincilik kupasını kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 25 Mayıs 2025 Pazar günü yapılan müsabakalarda güreşçiler, A ve B kategorilerinde mücadele etti.

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Birinciliği kazanan takımlara kupaları ile dereceye giren güreşçilere madalyaları, merhum spor adamı Fikri Karayel’in ailesi tarafından verildi.

TAKIM KLASMANI (Yıldız A)

1.Lapta Türk Birliği: 140 puan

2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 125 puan

3.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 105 puan

SIKLETLER

51 kg: 1.İvan Lehkyi (LTB)

55 kg: 1.Arda Dumrul (LGİK), 2.Taylan Cabaz (BİASK)

60 kg: 1.Nurali Rahimanov (LTB), 2. Yiğit Balcı (BİASK)

65 kg: 1.Kemal Karabaşak (LGİK), 2.Ekrem Aris (LTB)

71 kg: 1.Kaiser Kairat (BİASK), 2.Halil Aslanbaşı (LGİK), 3.Çınar Gaffuroğlu (LGİK)

80 kg: 1.Furkan Kasaboğlu (LGİK), 2.Enes Malik Türkmen (LTB), 3.Erkan Tanıl (BİASK)

92 kg: 1.Hüseyin Sürek (LTB), 2.Tamer Torun (BİASK)

110 kg: 1.İlay Badri (BİASK), 2.Ömer Faruk Aktepe (LGİK), 3.Hangeldi Yahşüsagov (LTB)

TAKIM KLASMANI (Yıldız B)

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 215 puan

2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 130 puan

3.Lapta Türk Birliği: 30 puan

SIKLETLER

41 kg: 1.Abid Kadir Çivi (LİGK), 2.Ahmet Özerk Yıldız (BİASK)

44 kg: 1.Mehmet Ersin Oğuz (LGİK)

48 kg: 1.Ömer Barış Yıldız (LTB), 2.Halit Tayyem (LGİK)

52 kg: 1.Mustafa Bulut (LTB), 2.Mehmet Artık (LGİK)

57 kg: 1.Alihan Shahmuradov (LGİK), 2.Çınar Deliveli (BİASK), 3.Emirhan Şahin (LTB)

62 kg: 1.Nazarbek Beğenjov (LGİK)

68 kg: 1.Meylis Azımov (LGİK), 2.Alperen Polat (BİASK), 3.Halil Karataşlı (BİASK)

75 kg: 1.Berat Çelik (BİASK), 2.Mahmut Elmasri (LGİK), 3.Umut Ermanlı (LGİK)

85 kg: 1.Devray Tyson Ardan (LGİK), 2. Yusuf Tekin (LGİK), 3.Alexsender Margeralen (LTB)

100 kg:1.Ada Salih Polat (LGİK)