Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler En İyiler Turnuvası müsabakaları bugün (20 Haziran Cumartesi) yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda büyük çekişme yaşandı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törende Federasyon başkanı Mustafa Bekiroğluları ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

1. Cemal Kara (Arucad Anka)

2. Ercem Ruhluel (Arucad Anka)

3. Ali İleri (Laü)

4. Demir Tecel (Gühad)

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

1. Özüm Özel (Gaü)

2. Değer Baysal (Arucad Anka)

3. Selda Orhon (Sütlüce)

4. Melisa Cankara (Gönyeli)