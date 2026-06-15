KTOEÖS ve ÖYAK’ın öğretmenlere yönelik kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında düzenlediği III. Karma Masa Tenisi Turnuvası, 14 Haziran 2026 Pazar günü Lefkoşa Masa Tenisi Federasyonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören organizasyon, saat 09.00’da başlayıp 16.00’ya kadar süren karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvada öğretmenler hem bireysel hem de çiftler kategorilerinde mücadele etti.

Kadınlar Ferdi Kategorisi

1. Selda Orhon

2. Nildem Yırtıcı

3. Seçil Özkan

Erkekler Ferdi Kategorisi

1. Yusuf Kata

2. Davut Kansu

3. Mustafa Oymacı

Karışık Çiftler Kategorisi

1. Selda Orhon – Ali Gümüşay

2. Nildem Yırtıcı – Yusuf Kata

3. Beyhan Çağsın – Kemal Kurukafa

Çift Erkekler Kategorisi

1. Ali Gümüşay – Davut Kansu

2. Mustafa Oymacı – Yusuf Kata

3. Kemal Kurukafa – Yenal Öğmen

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupaları takdim edilirken, organizasyona katılan ve etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür edildi.