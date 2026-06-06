Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurulu, 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını İbrahim Aysal’ın yaptığı genel kurulda federasyonun faaliyet raporu ile mali raporu üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin seçim maddesine geçilmesinin ardından, federasyon tüzüğü gereği başkanlık seçimi kapalı oylama yöntemiyle gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak katılan Mustafa Bekiroğulları, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle yeniden Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına seçilerek görevine devam etme yetkisi aldı.

Genel kurulun ardından Mustafa Bekiroğulları, kendisine duyulan güven ve verilen destek için teşekkür ederek, yeni dönemde de masa tenisinin gelişimi, sporcuların başarılarının artırılması ve federasyonun daha ileriye taşınması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.