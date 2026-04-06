Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun 2026 yılı Mali Genel Kurulu’nda üyelerin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, bu yılki Büyükler Tenis Ligi’ne yakın zamanda hayatını kaybeden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu’nun ismi verildi. Bu anlamlı kararla birlikte, 2026 sezonu boyunca lig "Cahit Kasapoğlu Büyükler Tenis Ligi" adıyla organize edilecek.