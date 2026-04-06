Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Telsim U17 Milli Takım seçmesi 4 ve 5 Nisan 2026 tarihinde YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda yapıldı.

17 yaş altı KKTC Badminton Milli Takım seçmesi yoğun katılım nedeni ile 2 günde yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Salonunda 4 Nisan başlayan U17 Milli Takım seçmesi 5 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00’da ödül töreni ile sona erdi. İki gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 80 maç oynandı.

Tekler Kategorisi’nde Lefkoşa Badminton Kulübü adına erkelerde yarışan Kuzey Serinyürek şampiyon olmayı başarırken, kadınlarda ise N&F Cyprus Sports Academy adına yarışan Sofiya Tuğberk şampiyon oldu.

Çift Erkekler kategorisinde yarışan Cuma Erkal ve Mahmut Postacıoğlu şampiyon olmayı başarırken, çift kızlar mücadelesinde Mira Yüksel ve Sofiya Tuğberk çifti ile karışık çiftlerde mücadele eden Kuzey Serinyürek ile Beril Erşangil çifti turnuvada şampiyon oldular.

Telsim 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sonuçları şöyle;

Tek Kadınlar

1. Sofiya Tuğberk

2. Mira Yüksel

3. Beril Erşangil

3. Zarif Dayı

Tek Erkekler:

1. Kuzey Serinyürek

2. Cuma E. Erkal

3. Deniz Tenekeci

3. Arın İnançlı

Çift Kadınlar:

1. Mira Yüksel – Sofiya Tuğberk

2. Azra Kayıkoğlu – Zarif Dayı

3. İrem S. Uzuntürk - Laren Dilek

3. Hayrunnisa Doğan - Hale S. Altıntaş

Çift Erkekler:

1. Cuma Erkal – Mahmut Postacıoğlu

2. Rüzgar Dellaloğlu – Arın Bolkaner

3. Sami Y. Tenekeci – Mehmet Z. Harmancı

3. Kayra Çatak - Murat Aygün

Karışık Çiftler:

1. Kuzey Serinyürek - Beril Erşangil

2. Murat Aygün – Jasmin Seçkiner

3. Rüzgar Uğurluay – Azra Kayıkoğlu

3. Bertu T Güzel - Gülenay Çağlar