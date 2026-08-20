Gönyeli’de temizlik işlerinde çalıştığı ikametgahtan yaklaşık 100 bin TL değerinde kıyafet, ayakkabı, ziynet eşyası ve ev eşyası çaldığı iddia edilen Maricel C., tutuklandı.

Gönyeli’de meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri Maricel C. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, Temmuz 2025-Ağustos 2026 tarihleri arasında Gönyeli’de, temizlik işlerini yapmak üzere çalıştığı ve müstahdemi olduğu Yenikent’teki ikametgahtan, aynı yerde sakin P.S.E.’ye ait toplam değeri 100 bin TL olan çok sayıda kıyafet, ayakkabı, terlik, ziynet eşyası ve ev eşyasını sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 18 Ağustos 2026 tarihinde geldiğini, aynı gün zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının suç tarihinde kalmakta olduğu Yenikent’teki ikametgâhına arama yapmak amacıyla gidildiğinde zanlının orada kalmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle arama gerçekleştirilemediğini belirtti.

Polis, meselenin çok yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, meseleyle ilgili emarelerin halen arandığını söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranmakta olan emarelere etki edebileceğini belirten polis, 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.