Girne’de 6 Ağustos tarihinde Nizam Allanazarov’un öldürülmesine ilişkin polisin başlattığı soruşturmada tutuklanan isminin baş harfleri R.A., A.G., ve R.K., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Derinleşen soruşturmada cinayetle bağlantıları tespit edilemeyen zanlıların, o akşam Allanazarov ile birlikte Boğaz Piknik alanında eğlendikleri ayrıca Allanazarov’un aracında bulunan uyuşturucu madde ile bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

Zanlılar ‘Uyuşturucu madde tasarruf alma’ suçlarından teminat talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Özel Soruşturma Şubesinde görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı R.A.’nın kanında Hintkeneviri, zanlılar A.G., ve R.K.’nin kanında kokain ve Hintkeneviri tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

R.K., ÜLKEDE KAÇAK

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı R.A., ve A.G.’nin ülkede çalışma izni ile olduğunu zanlı R.K.’nin uzun bir süredir ülkede kaçak yaşadığını cinayet soruşturmasında yapılan muhaceret kontrolünde tespit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, R.K.’nin yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine zanlılar A.G., ve R.A.’nın uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

AĞIR TEMİNAT KOŞULLARINI YERİNE GETİREMEDİLER

Yargıç Hazal Hacımulla, işlenen suçun ciddiyetine değinerek zanlılar R.A., ve A.G.’nin ileride yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına 100’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı ikişer kişinin imza edeceği 1’er Milyon TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına zanlı R.K.’nin 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen R.A., ve A.G., cezaevine gönderildi.