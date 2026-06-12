KKTC Cimnastik Federasyonu'nun 27 yaşındaki milli sporcusu ve antrenörü Ay Türkay Özata, ayağındaki sağlık sorunu nedeniyle uzun süre spordan uzak kalmıştı. Federasyonun resmi sağlık sponsoru da olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen doku nakli operasyonuyla sağlığına kavuşan Özata, yeniden spor hayatına dönmeye hazırlanıyor. Başarı ile tamamlanan 5 saatlik doku nakli operasyonu, sağlık sponsorluğu kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından üstlenildi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, milli cimnastikçi Ay Türkay Özata’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Ülke Sporuna Tam Destek!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin yanı sıra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Kickboks ve Muaythai Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ile sağlık sponsorluğu protokollerine imza atmıştı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sporcularımızın sağlıklı koşullarda çalışmalarını sürdürebilmeleri ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine hızlı şekilde ulaşabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor” dedi. Milli sporcu Ay Türkay Özata’nın Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Özata’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise sporcuların yaşadığı sakatlıkların ve sonrasında karşılaştıkları zorlu süreçlerin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, tedavinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yürütülmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sapsızoğlu, “Sporcumuza doku nakli yapılması gerekiyordu ve yaklaşık iki aydır devlet hastanesinde tedavi görüyordu. Bu süreçte Yakın Doğu Üniversitesi’nin bizlere verdiği destek, ülke sporuna ve sporcusuna verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu” dedi. KKTC’de bu ameliyatın gerçekleştirilebildiği tek merkezin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olduğunu ifade eden Sapsızoğlu, “Diğer seçenek yurt dışında tedavi arayışına girmekti. Bugün ise sporcumuzun Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hızla iyileşme sürecine girdiğini görmek hepimizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu. Sapsızoğlu, “Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve desteklerini esirgemeyen Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ay Türkay Özata: “Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkür ediyorum.”

Yakın Doğu üniversitesi Hastanesi’nde 5 saat süren bir doku nakli operasyonu geçiren Ay Türkay Özata, “Yaşadığımız sakatlıklar ve sağlık sorunları sürecinde, böyle bir iş birliğinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha anladım. Güvenli ve sağlıklı koşullarda hizmet alıyor olmamız bizim için çok değerli. İhtiyaç duyduğumuz anda doğru sağlık hizmetine ve doğru ekibe ulaşabilmek bizlere büyük bir güven verdi” dedi.

Yaklaşık beş saat süren kritik bir ameliyat geçirdiğini belirten Özata, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık sponsorluğu daha hızlı ve güvenli şekilde tedaviye ulaşmamı sağladı. Bu aynı zamanda psikolojik olarak da büyük bir rahatlık oluşturdu” dedi. Başarılı geçen ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdiğini belirten Özata, “Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkür ediyorum. Bu tür iş birliklerinin ne kadar hayati olduğunu yaşayarak görmüş oldum” ifadelerini kullandı.