KKTC Cimnastik Federasyonu’nun Yetenek Avcısı Projesi kapsamında okul öncesi eğitim merkezleri ile kulüplerin yıl boyunca sürdürdüğü çalışmaların meyveleri yılsonu gösterilerinde gururla izleniyor.

Yetenek Avcısı Projesi kapsamında Lefkoşa Cimnastik Kulübü ve Atak KIDS Okul Öncesi

Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan gösteride çocuklar sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı.

Gösteriyi bizzat takip eden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, gösteriyle ilgili yaptığı açıklamada “Disiplinli çalışmalarının ve emeklerinin karşılığını sahnede en güzel şekilde ortaya koyan miniklerimiz hepimize unutulmaz anlar yaşattı.

Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta çocuklarımızı, antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi gönülden tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

Çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi için çalışmaya, yeni yetenekler keşfetmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.