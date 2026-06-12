Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gönyeli Spor Akademisi Yöneticisi Ahmet Kocayiğit, Gönyeli Spor Akademisi antrenörleri ve U12 futbol takımını kabul etti.

Antalya’da düzenlenen turnuvada şampiyon olan Gönyeli Futbol Akademisi U12 takımını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erhürman, takıma gelecekteki müsabakalarda da başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca, emeği geçen antrenörleri, yöneticileri ve aileleri de kutladı.

Kabulde ayrıca, Gönyeli Spor Akademisi’nin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.