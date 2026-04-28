Hentbol sahasında heyecan dolu bir mücadele geride kaldı! KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen süperlig kadınlar müsabakasında, UKÜ ve Şahlan ekipleri karşı karşıya geldi. CIU Arena'da oynanan maçta gol düellosu yaşanırken, gülen taraf deplasman ekibi Şahlan oldu

Lefkoşa’da hentbolseverleri tribüne çeken mücadelede Şahlan, etkili hücum hattıyla galibiyete uzanmasını bildi. Maçın başından sonuna kadar skor üstünlüğünü koruyan ekip, sahadan net bir skorla ayrıldı.

İLK YARIDA DENGELİ MÜCADELE

Maçın ilk devresi karşılıklı gollerle oldukça hareketli başladı. Takımlar soyunma odasına giderken tabelada 10 - 16’lık skorla Şahlan’ın üstünlüğü vardı. UKÜ, farkı kapatmaya çalışsa da Şahlan'ın sert savunmasını geçmekte zorlandı.

İkinci yarıda vites artıran konuk ekip, hücum organizasyonlarındaki başarısını skora yansıtmaya devam etti. UKÜ’nün geri dönüş çabalarına rağmen Şahlan, karşılaşmayı 23 - 35 gibi farklı bir skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Şahlan Takımında attığı 8 golle sahanın en skorer ismi olan Sultan Önkal’ın oldu. Ona hücumda 7 golle eşlik eden Melisa Göküş ve 5'er golle katkı sağlayan Almina Gürler ile Sudenaz Yüksel, galibiyetin mimarları oldular.

UKÜ takımında sergilediği performansla alkış alan Mercan Atay, attığı 8 golle takımının en etkili silahı oldu. Ayrıca Derya Dağdelen de 6 gollük katkısıyla maçın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.