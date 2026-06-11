Başarılı genç bilardocu Sevimsu Yazganarıkan, 12–17 Haziran 2026 tarihleri arasında Oslo’da düzenlenecek olan 2026 WPA Juniors Heyball World Championship için Avrupa Karması kadrosuna seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Genç sporcunun Avrupa Karması’na davet edilmesi, gösterdiği performansın, disiplinli çalışmalarının ve yeteneğinin uluslararası düzeyde takdir gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bilardo camiasında gurur yaratan bu gelişmeyle birlikte Sevimsu Yazganarıkan’ın, Norveç’te gerçekleştirilecek şampiyonada hem ülkesini hem de Avrupa Karması’nı en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Sporseverler ve bilardo camiası, genç sporcunun dünya sahnesinde yeni başarılara imza atacağına inanırken, Sevimsu’ya başarılarla dolu bir şampiyona dilekleri iletildi.