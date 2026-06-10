KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar ve Federasyon Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Sait Sayın, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, güreş sporunun geliştirilmesi ve kent genelinde spor etkinliklerinin artırılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, Girne Belediyesi ile KKTC Güreş Federasyonu iş birliğinde bir plaj güreşi turnuvası düzenlenmesi konusunda ortak görüşe vardı.

Planlanan organizasyonun 12 Temmuz Pazar günü Antis Halk Plajı’nda yapılması hedefleniyor. Turnuvanın, hem sporcuları hem de sporseverleri bir araya getirerek güreş sporuna katkı sunması amaçlanıyor.

Ziyaretin sonunda KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar tarafından, spora ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerden dolayı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a plaket takdim edildi.