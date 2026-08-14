Haravgi gazetesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın araç kullanımını da etkilediğini, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınmada kullanılan yakıt fiyatlarına ilişkin endişelerin de arttığını yazdı.
Habere göre, Rum Tüketiciler Birliği Başkanı Marios Drusiotis, artan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklamasında, 1 Mart’tan 13 Ağustos’a kadar fiyatların sürekli artış eğilimi gösterdiğini belirtti.
Drusiotis, söz konusu durumun fiyatlar üzerinde yeterli denetimin yapılıp yapılmadığı sorusunu da gündeme getirdiğini ifade etti.
Drusiotis ayrıca, Tüketicilerin Korunması Biriminden, mevcut fiyatların makul olduğunun ortaya konulması amacıyla veri talebinde bulundu.