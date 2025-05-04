İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham İngiliz egemen askeri üslerinin Ada için “bir tehlike teşkil etmediğini” öne sürdü.

İngiltere’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne destek verdiğini belirten Tatham bunu, bütün detayları kararlaştırılmış ve tamamen şekillendirilmiş bir plan değil iki tarafın da çıkarlarını kapsayacak kadar esneklik ve tartışma alanı sunan geniş bir kavramsal çerçeve olarak gördüğünü açıkladı.

Politis Tatham’la yaptığı özel söyleşiyi “Kıbrıs İngiliz Üsleri Yüzünden Tehlike Altında Değil” başlığıyla manşete çekti.

Tatham Ada’daki İngiliz üslerinin Orta Doğu’daki askeri operasyonlarda kullanılıp kullanılmadığı sorusuna karşılık, üsler konusunda Orta Doğu ile ilgili birçok spekülasyon işittiğini ancak bunların gerçeği çok da yansıtmadığını söyledi. Tatham “İsrail ve Gazze’yle ilgili gerçek şu ki Birleşik Krallık bölgedeki durumu yatıştırmak ve insani çabaları desteklemek için uluslararası ortaklar ile iş birliği yapıyor. Üslerin kullanımı bölgedeki durumu yatıştırmak, istikrarı güçlendirmek ve insani inisiyatifleri desteklemek hedeflerine uygundu ve öyle de olacak” dedi.

Gazetenin “Kıbrıs, üsler yüzünden tehlikede mi” sorusuna karşılık “buna inanmıyorum. Bir tehlike olduğunu hissedersek bu Kıbrıs’a açıkça söyleriz.” diyen Tatham Ada’da, üsler konusunda bir hassasiyet olduğunu kabul ettiklerini buna saygı duyduklarını belirtti. Tatham üslerin “bölgesel güvenliğe ve Avrupa’nın güvenliğine katkı sağladığına” inandıklarını belirterek “hassasiyetlere rağmen ekonomik kalkınma ve yangınla mücadelede iş birliği gibi alanlarda karşılıklı menfaat fırsatları da sağlıyorlar.” ifadesini kullandı.

Tatham İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu, aralarında aktif bir stratejik diyalog da bulunduğunu belirterek “ülkelerimiz arasında iyi bir savunma iş birliği var ve bu ilişkinin güçlenmesini bekliyoruz. Savunma iş birliği ikili iş birliğinin çok önemli bir bacağıdır.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin, garantörlük rolünü çok ciddiye aldığını, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarına derinden bağlı olduğunu ve bu yöndeki çabaları diplomatik açıdan desteklemek için elinden geleni yaptığını söyleyen Tatham Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 görüşmesine de katıldığını hatırlattı. Cenevre görüşmesini “iyi ve verimli” bulduklarını belirten Tatham, bütün müdahil tarafların , BM temsilci atanması, güven yaratıcı önlem inisiyatiflerinin ileri götürülmesi ve yeni bir görüşme günü tayin edilmesi konularında hemfikir olmasını olumlu bulduğunu söyledi.

Tatham’a Türkiye’nin iki devlet çözüm tezine İngiltere’nin yorumunun ne olduğu da soruldu. Garantör ülke temsilcisi olarak diğer tarafların tezleriyle ilgili detaylı yorum yapamayacağını ancak İngiltere’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyonu desteklediğini belirten Tatham özetle şöyle devam etti:

“İki bölgeli iki toplumlu federasyondan söz ederken, kimi zaman bu bütün detayları kararlaştırılmış tamamen şekillendirilmiş gibi ortaya konuluyor. Bizim algıladığımıza göre iki tarafın da çıkarlarını kapsayacak kadar esneklik ve tartışma alanı sunan geniş bir kavramsal çerçevedir.”