Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temmuz ayında Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından bugün ilk kez görüşüyor.

Politis gazetesi “Liderler Çıkmazı Aşabilir Mi? GYÖ’ler, Görüş Birlikleri ve Metodoloji Masada” başlıklarıyla yer verdiği haberinde liderlerin bugün Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ), görüş birlikleri ve metodoloji konusunda ortak zemin arayacaklarını yazdı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 5+1 formatındaki yeni bir görüşmeden önce elle tutulur adımlar atılmasını, siyasi irade ve ilerleme yaşanmasını istediğini yazan gazete, bugünkü görüşmenin sonucunun müzakerelere dönüş yolunun açılıp açılmayacağını göstereceğine işaret etti.

Guterres ve Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ilerlemeye yönelik net parametreler ortaya koyduğunu da yazan gazete, BM’nin liderler ve üç garantör güçle yeni bir genişletilmiş görüşme düzenlenmeye karar vermeden önce GYÖ’ler, metodoloji ve müzakerelerin özüne ilişkin ilerlemeler görmek istediğini belirtti.

Haberde bugünkü görüşmenin liderlerin mesajı alıp almadığı ve kendilerinden talep edilen gidişata doğru hareket edip etmedikleri konusunda ilk gösterge olacağı da ifade edildi.

Liderlerin bugünkü görüşmede GYÖ’leri ve muhtemelen metodolojiyle ve öze ilişkin konuları ele almalarının beklendiğini kaydeden gazete, liderlerin daha sık görüşmelerine ilişkin anlaşmaları doğrultusunda gelecekteki görüşmelerinin sıklığını da belirlemelerinin beklendiğine işaret etti.

Haberde bugünkü en net ilerleme mesajının, güven inşa edilmesine yönelik inisiyatiflerle ilgili bir anlaşma olacağına da işaret edildi.

- “Görüş birliklerinde farklı yaklaşımlar”

Gazete "Görüş birliklerinde farklı yaklaşımlar” ara başlığı altında ise “güvenilir kaynaklara” atıfta bulunarak BM’nin Crans Montana’ya kadar olan görüş birliklerinin kayda geçirilmesine dair çabasının eylül başında tamamlanmasının beklendiğini öne sürdü.

Ancak görüş birlikleriyle ilgili bu belge tamamlandığı zaman pratikte nasıl değerlendirileceğine dair net bir görüntü olmadığını ifade eden gazete, görüş birliklerinin metodolojiye ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konularla alakalı olduğunu kaydetti.

Haberde BM’nin söz konusu belgeyi müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak, yeni anlaşmazlıklara yer bırakmayacak ve ilerlemeyi kolaylaştıracak şekilde ele alması gerektiğine de işaret edildi.

Gazete şimdilik tarafların BM’nin hazırladığı belgenin amacı ve olası kullanımına ilişkin kendi görüşlerine sahip olduklarını da ekledi.

Haravgi’ye göre AKEL ise açıklamasında liderlerin bugünkü görüşmesinin son 9 yıldır süren durgunluğun aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabada esaslı bir adım teşkil etmesini umduklarını dile getirdi.

Liderlerin görüşmesiyle ilgili haberler Fileleftheros’ta “Çok Düşük Beklentilere Sahip Görüşme- Guterres’in Ortaya Koyduğu Gündem Temelinde Kıbrıs Sorununda İlerleme Olması İçin Top Erhürman’da”, Haravgi’de “Erhürman ile Hristodulidis Görüşmede Boş Ellerle”, Alithia’da ise “5+1’e Giden Yolun Durumu Bugün Değerlendiriliyor” başlıklarıyla aktarıldı.