Kıbrıslı Rum yazar Kostis Konstantinou, “İsrail’in Kıbrıs’ta Türkiye ile savaşacağı ve sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın kurtulacağı” yönünde senaryoların ortalıkta dolaştığını belirten bir yazı kaleme aldı.

Konstantinou, İsrail’in Kıbrıs’ı kurtarmak için Türkiye ile savaşacağı yönündeki senaryoların temelsiz, aptalca ve tehlikeli olduğunu vurguladı. Rum yazar şöyle devam etti:

“İsrail’i Rumlar adına savaşmaya zorlayan herhangi bir anlaşma yoktur. Rumlar kendi güvenliğini gerçekçi şekilde planlamalıdır.

(Rumlar) Kıbrıs’ın jeopolitik tercihi ideoloji değil, hayatta kalma meselesidir. AB siyasi destek sunsa da askeri koruma sağlayamaz.

Kıbrıs-Yunanistan-İsrail ekseni (Fransa, ABD, Hindistan, BAE ile birlikte) caydırıcılık, istihbarat, hava savunması ve diplomatik derinlik sağlar”