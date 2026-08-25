Nea Salamina Futbol Kulübü’nün Larnaka’da bulunan tesislerinde dün, taraftarlar için yapılan etkinlikte olay çıktı, 3 kişi yaralandı.

Alithia gazetesi, yaklaşık 30 kişilik bir grubun etkinliğe giderek Nea Salamina taraftarlarına sopalarla saldırdıklarını ve 21, 23 ve 28 yaşındaki üç kişinin saldırılarda yaralandığını yazdı.

Gazete, 21 yaşındaki taraftarın hastanedeki tedavisinin devam ettiğini, diğer ikisinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Haberde, saldıran kişilerden bazılarının AEK Larnaka takımının formasını giydiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.