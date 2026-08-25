Haravgi gazetesi, kuruluşun açıklamasında Türkiye’nin yaptığını savunduğu ihlalleri kınadığını ve "ihlallerin uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu" iddia ettiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, "söz konusu faaliyetlerin özellikle kritik hava koridorları ile Larnaka ve Baf havalimanlarının yaklaşma bölgelerine yakın gerçekleştirildiği" ileri sürüldü, bunun ayrı bir önem taşıdığı savunuldu. Açıklamada " bu tür hareketlerin operasyonel riskleri artırdığı ve hava trafik kontrolörlerinin çalışmalarına gereksiz ilave yük getirdiği" de iddia edildi.

"Söz konusu uygulamaların", uluslararası sivil havacılığın güvenli ve koordineli şekilde yönetilmesini düzenleyen ilke ve prosedürlerle bağdaşmadığı savunulan açıklamada, hava trafik kontrolörlerine, “Lefkoşa Bölge Kontrol Merkezi” ile Larnaka ve Baf havalimanlarının kontrol birimlerinde görev yapan operasyonel ve teknik personele destek verildiği ifade edildi.