Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), küçük insansız hava sistemlerinin tasarımının yapılabileceği, geliştirilebileceği ve üretiminin gerçekleştirilebileceği bir laboratuvar kuruldu.

“Sigmalive” haber sitesi, RMMO Komutanı Korgeneral Emmanuel Theodorou’nun bugün, yeni kurulan Küçük İnsansız Hava Sistemleri (sUAV/FPV) Üretim Laboratuvarı'nı ziyaret ettiğini duyurdu.

Theodorou, ziyareti sırasında RMMO’nun kendi bünyesinde insansız sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine ilişkin sahip olduğu imkanlar hakkında bilgilendirildi.

RMMO Genelkurmaylığı, konuyla ilgili açıklamasında, yeni kapasitenin kurumun teknolojik ve operasyonel dönüşümü açısından önemli bir adım olduğunu kaydederken, laboratuvarın faaliyete geçmesinin, değişen modern operasyonel ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda özerklik, esneklik ve hızın artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca, yerli teknik bilgi geliştirilmesine önem verildiği ve laboratuvar sayesinde, RMMO’nun yeteneklerinin kendi bünyesinde geliştirmesine ve insansız hava sistemlerini kendi operasyonel ihtiyaçlarına göre uyarlama imkanını değerlendirmesine olanak sağlandığı ifade edildi.