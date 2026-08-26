Rum Bakanlar Kurulu’nun, KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rum Rumlara yönelik yeni bir karar ürettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararı kapsamında, KKTC'de yaşayan ve Karpaz bölgesindeki Dipkarpaz Ortaokulundan mezun olan Kıbrıslı Rum öğrenciler, yazılı sınava girmeden Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren "Ormancılık Kolejine" kayıt yaptırabilecek.

Haberde, öğrenci adaylarının seçiminde mezuniyet derecelerinin esas alınacağı, seçilecek adayların ayrıca belirlenen spor etkinliklerinde başarılı olması ve kayıt öncesinde sağlık belgesi sunması gerektiği belirtildi.

Kararın, Rum Tarım ve Çevre Bakanı Hristos Senekis’in talebi üzerine alındığı aktarıldı.

Rum Tarım Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, kararın Kıbrıslı Rum öğrenciler ile ailelerinin desteklenmesine yönelik "pratik bir tedbir" olduğu ifade edildi.

Gazete, karar öncesinde yaşanan gelişmelere de yer verdi. Buna göre Rum Eğitim Bakanlığı, geçen haziran ayında "Ormancılık Kolejine" mektup göndererek Dipkarpaz Ortaokulu mezunu öğrencilere koleje giriş hakkı tanınması yönündeki kararını iletti.

Rum Eğitim Bakanlığı'nın, KKTC’de "ata topraklarında" yaşamaya devam eden Kıbrıslı Rum öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladığı, Rum Tarım Bakanlığı'nın da bu yöndeki girişime destek verdiği kaydedildi.