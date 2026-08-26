Slovakya’nın trafik denetim altyapısını yenilemek amacıyla satın aldığı 279 “NERO R-ONE” hız tespit kamerasının siber güvenliği tehdit eden unsurlar içermesiyle ilgili araştırmanın odağında Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bir şirketin bulunduğu belirtildi.

Politis’in “Slovakya… Kıbrıs Şirketi ‘Gözde’ (Ufukta)” başlığıyla aktardığı habere göre Slovakya’nın resmi lisans belgelerinde NERO R-ONE sistemlerinin üreticisi görünen “SODASUS Ltd” isimli şirketin Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olduğu yazdı.

Habere göre SODASUS LTD 24 Ağustos 2021’de Rum Şirketler Mukayyitliğine kaydoldu ve Strovolo’da ofisi bulunuyor. Kurumsal hizmet sağlayıcısı Fidesta Management şirketi, daha önce 12 bin euro karşılığı hazır şirket satışı yapan bir site olarak görünen SODASUS’un hissedarı görünüyor.

Slovakya hükümeti NERO R-ONE’lar için 30 Haziran 2026’da üretici şirket “SODASUS LTD Cyprus”a lisans verdi ancak 14 Ağustos’ta Slovakya Ulusal Güvenlik Otoritesi (NBU), NERO R-ONE hız tespit kameralarıyla bağlantılı ciddi bir siber tehdit uyarısında bulundu. Yapılan incelemede, adı geçen sistemde bilinmeyen 3G/4G iletişim modülleri ile uzak mesafeden önceden yapılandırılmış uzaktan erişim mekanizması olduğu saptandı. Sistemde ayrıca önceden yapılandırılmış 12 Rus telefon numarası olduğu ve SMS ile komut alabilme olanağı barındırdığı belirlendi.

Slovak makamlarının yaptığı araştırmalar NERO R-ONE’lerı merkezi St Peterzburg’da bulunan Simicon isimli Rus şirketle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Alithia haberi “Rus Yapımı Kıbrıs Pasaportlu… Slovakya’daki Trafik İzleme Kameraları Skandalı” başlığıyla aktardı.