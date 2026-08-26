Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, KKTC’deki elektrik şebekesinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Güney Kıbrıs’taki bazı bölgelerde de elektrik kesintisi meydana geldiğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, Damianos, Kıbrıs’ın güneyindeki elektrik şebekesi ile kuzeyindeki şebekenin Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında iki noktadan birbirine bağlı olduğunu belirterek, kuzeyde yaşanan bir arızanın güneyde de elektrik kesintisine yol açabileceğini ve aynı durumun tersinin de mümkün olduğunu kaydetti.

Rum Elektrik İletim Sistemi İşletmecisi’nin (DSMK) açıklamasına atıfta bulunan Damianos, kuzeyde meydana gelen teknik arıza nedeniyle güneyde yaklaşık 15 dakikalık elektrik kesintisi meydana geldiğini söyledi.

Damianos, elektrik sistemindeki yükü kontrol etmek amacıyla Kıbrıs genelinde dönüşümlü ve kontrollü tüketici yükü kesintilerine başvurulduğunu belirtti.