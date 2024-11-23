Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11 ayda, 25 kez çeşitli nedenlerle adadan ayrıldı, "yurt dışı temaslarında" bulundu.

Tatar’ın verdiği bilgiye göre 2024 yılında yurt dışı ziyaretleriyle ilgili harcama tutarı 11 milyon 300 bin lira oldu. Tatar, 2024 yılında 3 milyon 900 bin lira olarak öngörülen yurtdışı görev yolluğunun 7 milyon 400 bin lira ek ödenekle 11 milyon 300 bine çıkarıldığını açıkladı.

Tatar, 2023 yılının Kasım ayına kadar olan sürede ise 14 kez adadan ayrılmıştı. Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi 619 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği 2024 yılı bütçesinde yüzde 33 artırılırken, 2025 yılı bütçesinde ise yüzde 66 artış öngörüsüne rağmen yüzde 85 artırıldı.

Bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini 4 Ocak’ta Ankara’ya yapan Tatar, her ay peş peşe yurt dışına çıktı, Nisan ayı dışındaki aylarda birden fazla “temaslarda” bulundu.

Tatar, 25 seyahatin 15’ini Türkiye’ye gerçekleştirirken, geriye kalan 10 yurt dışı temasları ise Berlin, New York, Gambiya, Avustralya, İngiltere, Azerbaycan, Kırgızistan ve Belçika oldu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, Tatar’ın yurtdışı seyahatleri ile ilgili detaylar paylaştı, "Bu ziyaretlerin siyasi, ekonomik, sosyokültürel açıdan ülkemize olan kazanç ve faydalarının neler olduğunun açıklıkla konuşulması, ölçülebilen sonuçlarının paylaşılması halinde söz konusu seyahatlerin bir anlamı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte Tatar’ın 11 ayda 25 yurtdışı temasları:

4 Ocak: Ankara

17 Ocak: Trabzon

12 Şubat: Kahramanmaraş, Gaziantep

19 Şubat: Ankara

29 Şubat: Antalya, Berlin

16 Mart: İstanbul

20 Mart: İstanbul

3 Nisan: Washington, New York

2 Mayıs: Gambiya

21 Mayıs: Avustralya

3 Haziran: İstanbul, Sakarya

12 Haziran: Isparta

27 Haziran: İngiltere

4 Temmuz: Azerbaycan

23 Temmuz: İstanbul

20 Ağustos: Ankara

27 Ağustos: İstanbul

9 Eylül: İngiltere

21 Eylül: New York

8 Ekim: Ankara, Samsun, Trabzon

5/7 14 Ekim: New York

26 Ekim: İstanbul, Ankara

4 Kasım: Kırgızistan

7 Kasım: Samsun

20 Kasım: Belçika