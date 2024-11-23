Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11 ayda, 25 kez çeşitli nedenlerle adadan ayrıldı, "yurt dışı temaslarında" bulundu.
Tatar’ın verdiği bilgiye göre 2024 yılında yurt dışı ziyaretleriyle ilgili harcama tutarı 11 milyon 300 bin lira oldu. Tatar, 2024 yılında 3 milyon 900 bin lira olarak öngörülen yurtdışı görev yolluğunun 7 milyon 400 bin lira ek ödenekle 11 milyon 300 bine çıkarıldığını açıkladı.
Tatar, 2023 yılının Kasım ayına kadar olan sürede ise 14 kez adadan ayrılmıştı. Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi 619 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği 2024 yılı bütçesinde yüzde 33 artırılırken, 2025 yılı bütçesinde ise yüzde 66 artış öngörüsüne rağmen yüzde 85 artırıldı.
Bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini 4 Ocak’ta Ankara’ya yapan Tatar, her ay peş peşe yurt dışına çıktı, Nisan ayı dışındaki aylarda birden fazla “temaslarda” bulundu.
Tatar, 25 seyahatin 15’ini Türkiye’ye gerçekleştirirken, geriye kalan 10 yurt dışı temasları ise Berlin, New York, Gambiya, Avustralya, İngiltere, Azerbaycan, Kırgızistan ve Belçika oldu.
Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, Tatar’ın yurtdışı seyahatleri ile ilgili detaylar paylaştı, "Bu ziyaretlerin siyasi, ekonomik, sosyokültürel açıdan ülkemize olan kazanç ve faydalarının neler olduğunun açıklıkla konuşulması, ölçülebilen sonuçlarının paylaşılması halinde söz konusu seyahatlerin bir anlamı olacaktır" ifadelerini kullandı.
İşte Tatar’ın 11 ayda 25 yurtdışı temasları:
4 Ocak: Ankara
17 Ocak: Trabzon
12 Şubat: Kahramanmaraş, Gaziantep
19 Şubat: Ankara
29 Şubat: Antalya, Berlin
16 Mart: İstanbul
20 Mart: İstanbul
3 Nisan: Washington, New York
2 Mayıs: Gambiya
21 Mayıs: Avustralya
3 Haziran: İstanbul, Sakarya
12 Haziran: Isparta
27 Haziran: İngiltere
4 Temmuz: Azerbaycan
23 Temmuz: İstanbul
20 Ağustos: Ankara
27 Ağustos: İstanbul
9 Eylül: İngiltere
21 Eylül: New York
8 Ekim: Ankara, Samsun, Trabzon
5/7 14 Ekim: New York
26 Ekim: İstanbul, Ankara
4 Kasım: Kırgızistan
7 Kasım: Samsun
20 Kasım: Belçika