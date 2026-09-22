Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 1 Ocak - 30 Haziran tarihlerini kapsayan 41'inci dönem raporunu KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e sundu.

Meclis Başkanı Öztürkler tarafından kabul edilen Varol, Ombudsman'ın çalışmaları ve birinci altı aylık dönemi kapsayan raporun içeriği hakkında bilgi verdi.

Ombudsman'ın, idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin başvuru yapabileceği Anayasal bir kurum olduğunu anımsatan Varol, yetkisini Anayasadan alan kurumun bağımsız ve tarafsız şekilde görev yaptığını vurguladı.

Varol; Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası uyarınca hazırlanan raporda, soruşturması tamamlanarak yayımlanan rapor sayısının 6, şikayet/başvuru sayısının ise 21 olduğunu kaydetti.

İdarenin hatalı işlemini başvuru sahibi lehine düzeltmesi üzerine 2 şikayetin geri çekildiğini belirten Varol, başvuru konuları yasal yetki dışında kalmasına rağmen 21 vatandaşa hukuki bilgi verilip idareyle temas sağlandığını, yasanın ilgili maddesi uyarınca da 2 şikayetin ilgili makamlara iletildiğini aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise kabulde yaptığı konuşmada, Ombudsman İlkan Varol’a görevinde başarılar diledi.