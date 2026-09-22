BKP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi yetkilileri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde açıklama yaptı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yaptığı açıklamada, ortada elle tutulur hiçbir ilerleme olmadığını belirterek, New-York ziyaretinden beklentilerinin düşük olduğunu vurguladı.

“ Yapılacak çok iş var ancak niyet yok “ diyen Murat Kanatlı, YKP, BKP ve Arif Hasan Tahsin Vakfının birlikte oluşturduğu Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketinin hazırladığı önerilerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ardından geçen sürede gözle görülür hiçbir ilerleme olmadığını öne sürdü. İzcan, yeni bir başarısızlığa meydan vermemek için tarafları olumlu ve yapıcı davranarak ön hazırlıkları en erken zamanda tamamlamaya çağırdı.

Arif Hasan Tahsin Vakfı Başkanı Şener Elcil, Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi’nin hazırladığı görüş ve önerileri kamuoyu ile paylaştı.