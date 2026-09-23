Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet yolcu gemisinde ,kayıp kişilere ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarında ağırlık artık batığın iç bölümlerine verildi.

Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemide çalışan Optimus Prime’ın uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV, daha önce erişilemeyen kapalı bölmeler ile alt güverteye ulaşmak için enkazın içindeki engelleri kontrollü biçimde kaldırıyor.

Arama ekibinin, çöken ve geçişi kapatan bölümleri hidrolik ve mekanik ekipmanlarla keserek ilerlediği, ardından odaların ve kapalı alanların tek tek kontrol edildiği belirtiliyor.

13 KİŞİ HALA KAYIP

15 kişinin yaşamını yitirdiği faciada kayıp olarak aranan 13 kişiye henüz ulaşılamadı.

Operasyonun ilk aşamalarında batığın çevresinde ve açık bölümlerinde yürütülen taramalar, artık geminin içine kaydırıldı.

Batığın üst güvertesinde ciddi çökme ve deformasyon bulunduğu, bunun da bazı bölümlere doğrudan erişimi engellediği belirtiliyor.

Bu nedenle ROV’un görevi yalnızca görüntüleme yapmak değil; önündeki metal ve enkaz parçalarını kaldırarak yeni geçiş alanları oluşturmak.

Aramaların özellikle daha önce ulaşılamayan oda, koridor ve alt güverte bölümlerinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Facianın nedeninin aydınlatılması açısından kritik önemde olan kara kutuya henüz ulaşılamadı.