Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, 27 Eylül 2022 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Münür Rahvancıoğlu’nun yasağın kaldırılması için başlattığı süreçte iç hukuk yollarının tamamlandığı kaydedildi.

Rahvancıoğlu’nun Türkiye’de açtığı dava ve istinaf başvurusunun reddedildiği belirtilen açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin de 1 Temmuz 2026 tarihli kararında, “başvuruyu konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez bulduğu, N-82 uygulamasının esasına ve giriş yasağının hukuka uygunluğuna ilişkin bir değerlendirme yapmadığı” ifade edildi.