Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, 27 Eylül 2022 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Münür Rahvancıoğlu’nun yasağın kaldırılması için başlattığı süreçte iç hukuk yollarının tamamlandığı kaydedildi.

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Rahvancıoğlu’nun Türkiye’de açtığı dava ve istinaf başvurusunun reddedildiği belirtilen açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin de 1 Temmuz 2026 tarihli kararında, “başvuruyu konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez bulduğu, N-82 uygulamasının esasına ve giriş yasağının hukuka uygunluğuna ilişkin bir değerlendirme yapmadığı” ifade edildi.