Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, istihdamın bir lütuf, seçim yatırımı veya patronların dağıttığı bir ayrıcalık olmadığını kaydederek, kamu hizmetinde çalışma imkânının bütün yurttaşlara eşit koşullarda açık olması gerektiğini belirtti.

Erşangil, kamu hizmetlerinde faaliyet gösteren bir taşeron şirket patronunun, işe alınmayı oy şartına bağladığı iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Okullardaki hademelik gibi kamusal ve sürekli hizmetlerin, özel şirketlerin ucuz işçilik üzerinden kâr elde ettiği bir alana dönüştürüldüğünü savunan Erşangil, bu hizmetlerde çalışanların, kadrolu ve tam kamu güvencesi altında istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun temsil ettiği bağımsız, objektif ve denetlenebilir istihdam anlayışının, kamudaki işçi alımlarında da esas alınması gerektiğini kaydeden Salih Erşangil, işe girmenin yolunun parti bağlantısından, patron ilişkisinden veya siyasi sadakatten değil, herkese açık ve eşit koşullardan geçmesi gerektiğini ifade etti.

Güvencenin yalnızca işe girişle sınırlı olmadığını, çalışanların örgütlenme ve sendikal haklarının da güvence altında olması gerektiğini kaydeden Erşangil, işini kaybetme korkusuyla hakkını arayamayan ve siyasi tercihlerini özgürce ortaya koyamayan bir emekçinin gerçek anlamda güvenceli sayılamayacağını belirtti.

“İşçinin ekmeği de oyu da patronun değildir" diyen Salih Erşangil, devletin görevinin insanları işsizlikle terbiye ederek patronlara ve siyasi iktidarlara bağımlı kılmak değil çalışanın geçimini, onurunu, örgütlenme hakkını ve siyasi iradesini güvence altına almak olduğunu vurguladı.