Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, muhtarlarla yıllık değerlendirme toplantısı yaptı. Harmancı, 2024 yılında Lefkoşa’ya 500 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı.

Harmancı, 2014 yılında göreve geldikleri dönemde bu toplantıların yapılamaz noktada olunduğunu anımsatarak, belediye ve muhtarlıkların bir fikir birlikteliği yaparak eskinin kötü izlerini şehrin üzerinden atmaya başladıklarını belirtti.

Harmancı, 2024’ün kendileri için bir milat olduğunu, çok büyük yatırımları yıllardan sonra yapabildikleri bir yıla dönüştüğünü, bu süreçte de rekor denilecek birçok yatırımı hayata geçirmekte olduklarını söyledi.

Harmancı, 2 bin haneyi kanalizasyona bağlamak için çalışmaların devam ettiğini, özellikle Hamitköy, Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar bölgelerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Harmancı, kanalizasyon yanında yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi, yeni su hatlarının yapılması, asfalt bakım ve tamiri gibi temel konularda yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Harmancı, bu yatırımlar yanında yeni projeleri için de heyecanlı olduklarını söyledi.