Mutluyaka-Mormenekşe köyünün sevilen isimlerinden, emekli Telefon Dairesi Şube Sorumlusu 62 yaşındaki Tamer Zeden dün sabah saatlerinde traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Mutluyaka’da, Mormenekşe’de sakin 62 yaşındaki Tamer Zeden, bir tarla içerisinde kullanımındaki traktörün arkasında takılı bulunan sabanın bakımını yapmak için, yerde bulunduğu sırada traktörü çalıştırması sonucu, traktörün ileri hareket etmesi ile arka tekerleğinin üzerinden geçmesi neticesinde ağır şekilde yaralandı.

Tamer Zeden, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Zeden’in ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.