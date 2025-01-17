Ülkede acı haberler dün peş peşe geldi. Çamlıbel - Yılmazköy anayolunda geçtiğimiz Salı günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden bu yana tedavi altına alınan 81 yaşındaki Özenç Sarp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Kaza geçtiğimiz Salı günü Çamlıbel - Yılmazköy Anayolu'nun Kılıçaslan mevkiinde meydana gelmişti.

64 yaşındaki Ahmet Kurtul, yönetimindeki HR 010 plakalı araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve bu esnada karşıdan gelen 84 yaşındaki Reşat Sarp yönetimindeki PR 129 plakalı salon araçla çarpışmıştı.

Kaza sonucu yaralanan PR 129 plakalı araç sürücüsü Reşat Sarp ile HR 010 plakalı araç sürücüsü Ahmet Kurtul, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Reşat Sarp’ın eşi 81 yaşındaki Özenç Sarp ise Kolan Hastanesinde tedavi altına alınmıştı

Kurtul, kaburgasında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmış; akabinde kendi isteği ile taburcu edilmişti ve kaza nedeniyle polis tarafından tutuklanmıştı.