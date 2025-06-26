Birinci Ligin Girne bölgesi ekiplerinden Lapta yeni teknik direktörü Bayram Dağgül yönetiminde yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Lapta yönetimi geçtiğimiz sezon M. Hacıali Yılmazköy formasıyla iyi bir çıkış yakalayan orta sahanın tecrübeli ismi Tarkan Aksoy’la yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına varırken, ilerleyen günlerde imzaların atılacağı bildirildi.

Tarkan ile M. Hacıali Yılmazköy yönetimi yaptıkları görüşmede anlaşamadıkları için Tarkan’la yollarını ayırmıştı.