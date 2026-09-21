Düzkaya’da Ahmet Dedekorkut’un istifasının ardından teknik direktörlük görevi Niyazi Göksun’a emanet edildi.

Geçtiğimiz sezon Düzkaya’da görev yapan deneyimli teknik adam, yeni sezonda yeniden takımın başında olacak.

Düzkaya camiasında büyük memnuniyet yaratan anlaşmanın ardından Niyazi Göksun’un, takımla birlikte çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Düzkaya Kulübü Sosyal Medya hesabından anlaşmayı şöyle duyurdu:

HOŞ GELDİN NİYAZİ GÖKSUN!

Kulübümüz teknik adam Niyazi Göksun ile anlaşmaya varmıştır. Daha önceden de kulübümüzde görev yapan hocamıza tekrardan hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.