Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi(BAÜ) işbirliği protokolü imzaladı.

BAÜ’den verilen bilgiye göre, işbirliği bilimsel araştırmalar, çevresel sürdürülebilir projeler geliştirilmesi, eğitim ve kültür programları ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini kapsıyor.

Protokole, BAÜ kampüsünde düzenlenen törende Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza attı.

Üniversitenin teknik birikimi ile Belediyenin yerel yönetimdeki deneyiminin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamaya göre, öncelikler arasında BAÜ’nün girişimi olan Geti Küresel Uzmanlık Eğitim Programı altında çevresel farkındalık projeleri, sosyal etkinlikler ve seminer-sergi gibi faaliyetler düzenlenmesi bulunuyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan törende yaptığı konuşmada “Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak toplumla iç içe, üretken, katılımcı ve çözüm odaklı bir yükseköğretim anlayışını benimsiyoruz. Yerel yönetimlerle kurduğumuz bu tür iş birlikleri, sadece öğrencilerimize değil, doğrudan halkımıza da katkı sunacak. Bu protokol, birlikte öğrenmenin ve birlikte üretmenin en somut örneklerinden biri olacak.” dedi.