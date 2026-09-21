Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk Güneş Demir Ali Eren Orçan

Mağusa T. Gücü: Yusuf Yontar, Yusuf, Emre, Gökcan, Mehmet Çavuş (Dk.64 Mert Sezer), Orkhan Aghazada, Mehmet Erol (Dk.53 Nevzat) Badou Ndiaye, Hüseyin (Dk.80 Atay) Pape Marega, Emmanuel Ernest (Dk.80 Remzi)

C. B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Ahmet (Dk.63 Vakkas), Ünal Kaya, İsmail, Arif (Dk.74 Mahmut) Görkem (Dk.74 Farouk) Issiaka Bamba Mehmet (Dk.46 Sonko) Mustafa K. Atlar (Dk.46 Semih) Mustafa Sakallı, Amara Fofana

Goller: Dk.3 Emmanuel Ernest, Dk.87 Remzi Betmezoğlu (MTG)

AKSA Süper Lig’in ikinci hafta kapanış maçında Mağusa Türk Gücü ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Maçın başında konuk GG’nin penaltı kaçırdığı karşılaşmada MTG karşılaşmanın başında ve sonunda bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrıldı.

Dk. 1 C. B Gençlik Gücü, maçın ilk dakikasında MTG defansından Emre’nin eline çarpan top nedeniyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Fofana’nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve GG penaltıdan yararlanamadı.

Dk. 3 Mağusa Türk Gücü atağında Hüseyin Deynekli’nin ara pasında Gençlik Gücü ceza alanında topla buluşan Ernest topu ağlara göndererek Mağusa Türk Gücü’nü 1 – 0 öne geçirdi.

Gol sonrasında ev sahibi MTG ikinci golü bulmak için yüklenmesine karşın pozisyonlardan yararlanamadı.

Gençlik Gücü ise istediği oyunu ortaya koyamayarak beraberliği bulacak pozisyona giremedi ve ilk devre 1 – 0 MTG üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye oyuncu değişiklikleriyle başlayan C. B Gençlik Gücü beraberlik için yüklenmeye çalışsa da istediği pozisyonları üretemedi.

Mağusa Türk Gücü ise oyunu kendi sahasında kabul ederek kontra ataklarla pozisyonlar yakaladı.

Dk. 87 MTG’nin hızlı gelişen atağında orta alanın solunda topla buluşan Marega GG ceza sahasına yaklaşarak sol köşe gönderinden topu içeriye çevirdi. Oyuna yeni giren Remzi MTG defansındanönce topa sahip olarak kaleci Kemal’le karşı karşıya kaldığı anda güzel bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 2 – 0

Bu sonuçla MTG puanını 6 yaparken, C.B Gençlik Gücü 3 puanda kaldı.