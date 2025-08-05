Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yaz döneminde kıyılarda sıklıkla görülen Mineri/Sarıkuyruk (Seriola dumerili) balığı avcılığına dair uyarıda bulunarak yasal düzenlemeleri hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde türün kıyılarda daha sık rastlanması nedeniyle, yasal avlanma kurallarının hatırlatılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası kapsamında yürürlükte olan “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” uyarınca, Sarıkuyruk avcılığına yönelik geçerli kurallara dikkat çekildi.

30 santimetreden küçük olan bireylerin avlanması, satılması, satın alınması ve sergilenmesinin yasak olduğu vurgulanan açıklamada, bu kuralın, hem amatör hem de profesyonel balıkçılar için bağlayıcı nitelik taşıdığı kaydedildi.

Amatör ve sportif balıkçılar için getirilen günlük adet sınırlamaları ise şöyle belirlendi:

“45 cm ve üzerindeki balıklar için: Günde en fazla 2 adet. 30–45 cm arasındaki balıklar için günde en fazla 6 adet.”

Bu düzenlemelerin Sarıkuyruk türünün popülasyonunu korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uygulandığı vurgulanan açıklamada, balıkçıların belirtilen kurallara özen göstermeleri, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve gelecek nesillerin de bu kaynaklardan faydalanabilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.