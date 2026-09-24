Cyprus Forum 2026’da konuşmacı olarak yer alması planlanan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın unvanı konusunda yaşanan tartışmanın ardından, forum yönetimi Harmancı’nın unvanını “Lefkoşa Türk toplumu lideri” olarak değiştirdi.

Harmancı’nın ise önerilen bu unvanı kabul etmeyerek foruma katılmayacağı öğrenildi.

ELAM’DAN HARMANCI’NIN KATILIMINA TEPKİ: LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ'NİN VARLIĞI İNKAR EDİLDİ

28-30 Eylül tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenecek Cyprus Forum 2026’nın programında Harmancı, ilk olarak “Mayor of Nicosia Turkish Municipality” yani “Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı” unvanıyla yer aldı. Rum siyasi partisi ELAM ise Harmancı’nın bu unvanla foruma davet edilmesine tepki gösterdi.

ELAM tarafından yapılan açıklamada, “Lefkoşa Türk Belediyesi” şeklinde bir yapılanmanın ve buna bağlı bir belediye başkanının bulunup bulunmadığı sorgulandı. ELAM, Harmancı’nın forumda “Peace and Democracy Award” (Barış ve Demokrasi Ödülü) başlıklı oturumda yer almasına da tepki göstererek, forum organizatörlerinden davetin geri çekilmesini talep etti. ELAM ayrıca, forumda Kıbrıs Rum lideri, Rum Meclis Başkanı, hükümet temsilcileri ve çeşitli siyasi partilerden yetkililerin de yer alacağını belirterek, söz konusu katılımcıların Harmancı’nın davetinden haberdar olup olmadığını sorguladı.

FORUMDAN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

ELAM’ın tepkisinin ardından Cyprus Forum yetkililerinin Mehmet Harmancı ile iletişime geçerek programdaki unvanının değiştirilmesi gerektiğini ilettiği belirtildi. Cyprus Forum ayrıca, Harmancı’ya “Lefkoşa Türk toplumu lideri” unvanının önerildiğini, Harmancı’nın ise bu unvanı kabul etmeyerek foruma katılmayacağını bildirdi.

Açıklamada, Harmancı için kullanılan unvanın Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla yapılan istişareler sonucunda “Lefkoşa Türk toplumunun lideri” olarak güncellendiği belirtildi. Forum ayrıca Harmancı’nın 2014 yılından bu yana bu görevi sürdürdüğünü ve bölünmüş şehir genelinde iki toplumlu iş birliği girişimlerinde aktif olarak yer aldığını kaydetti.

CYPRUS FORUM’DAN AÇIKLAMA

Cyprus Forum, Harmancı’nın katılımına ilişkin yayımladığı açıklamada, Harmancı’nın daha önce de "Kıbrıs Cumhuriyeti"ndeki belediyeler ve siyasi partiler tarafından düzenlenen etkinliklerin yanı sıra Avrupa Birliği kapsamında gerçekleştirilen çok sayıda konferansa davet edildiğini belirtti. Forum ayrıca, programda aynı bölümde yer alan Harmancı, Charalambos Prountzos ve Giulia Bertezzolo’nun “Peace and Democracy Award” ödülünü üçüncü yıl üst üste sunacaklarını açıkladı. Ödüllerin hayatını kaybeden kişilere verileceği ve isimlerin etkinlik günü açıklanacağı belirtildi.

Forum, programda yer alan 222 konuşmacının yüzde 5’inin Kıbrıslı Türklerden oluştuğunu ve bunun 2020 yılında başlatılan Kıbrıslı Türklerle diyaloğu açık tutma politikasının devamı olduğunu da ifade etti. Cyprus Forum ayrıca, "Kıbrıs Cumhuriyeti" makamlarıyla yapılan istişarelerin ardından Harmancı için kullanılan unvanın “Leader of the Turkish Cypriot community of Nicosia” olarak güncellendiğini duyurdu. Harmancı’nın ise söz konusu unvan değişikliğini kabul etmeyerek Cyprus Forum 2026’ya katılmama kararı aldığı öğrenildi