Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü, Girne bölgesindeki okullarla gerçekleştirdiği görüşmeler doğrultusunda öğrencilerin ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Okulların öncelikli gereksinimleri dikkate alınarak yürütülen çalışmalarla eğitime katkı sağlanması ve öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Girne bölgesinde yer alan ilkokul ve anaokullarına kırtasiye malzemeleri, İngilizce kitapları ve okul eşofmanları konusunda destek sağlandı. Öğrencilerin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen çalışma ile çocukların eğitim süreçlerine katkı sunulması hedeflendi.

Eğitimin çocukların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğu bilinciyle hareket eden Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalarla öğrencilerin yanında olmaya ve eğitim kurumlarıyla dayanışmayı güçlendirmeye devam etti.

Eğitimin toplumun geleceğindeki öneminden hareket eden Merit, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda çocukların eğitim yolculuklarına dokunan ve fırsatlarını güçlendiren projelere destek vermeyi sürdürüyor.