Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın CTP’li belediyelerdeki istihdamlara ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Şenkul, Berova’yı “başarısız bir bakanlık dönemi geçirmekle” eleştirirken, Maliye Bakanlığı’nın göreve geldiğinde borcunun sıfır olduğunu, bugün ise borcun 30 milyar TL’nin üzerine çıktığını ileri sürdü.

Şenkul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Özdemir beyi severim ama bu onun başarısız bir bakanlık dönemi geçirdiği gerçeğini değiştirmez.

Bu noktada siyasi bir yorum da yapmıyorum.

Konu maliye ise kılavuzumuz verilerdir.

Göreve geldiğinde borç SIFIR iken şuan

30 MİLYAR+ Türk Lirasıdır.

Üstelik bu rakama piyasaya ve belediyelere olan borçlar dahil değildir.

Tam da bu başarısızlık psikolojisiyle gergin olmasını anlıyorum ama kendisine çamur atılmasından şikayet edip kendisinin CTP’li belediyelere çamur atmasını kendisine yakıştırmadım.

CTP’li bir belediye olarak bizim her verimiz şeffaf olduğu gibi belediye ve şirket çalışanlarımız da şeffaftır ve her bir meclis üyesine dönemsel olarak bilgisi verilir.

Tartışmayı halkımızın da bilgi alacağı şekilde yapmak bize göre en doğru olandır. Girne Belediyesinin hizmet verdiği nüfusa göre çalıştırması gereken işçi sayısı yaklaşık 1200 kişidir. Şuan belediyede kadrolu işçi sayısı ise yeni kadrolanan 60 kişiyle birlikte yaklaşık 300 kişidir. Belpaz şirketimizde göreve geldiğimizde 277 kişi vardı bugün ise sayı yaklaşık olarak 360 kişidir.

Yeni kurduğumuz Gir-Bel şirketi ki bu şirket plaj, kahveci, lunapark gibi yeni işletmeler olduğu gibi kendi gelirini de yaratan girişimlerdir, bu şirketimizde de yaklaşık 25 kişi işe alınmıştır. Bu sayıları yan yana koyduğumuz zaman yaklaşık 680-690 gibi toplam bir sayıya ulaşıyoruz ki bu da olması gereken 1200 sayısının çok altındadır. Bu noktada bizim kadrolu maaş ödemelerimiz bütçemizin %30’un altındadır ki bu müthiş bir orandır. Bunun yanında kadrolu çalışan ödemeleri ve şirketlerden alınan hizmet ödemelerini topladığımız zaman %40-42 arasında bir bütçe payına denk gelir ki bu şekilde bile yasal sınırın çok altındayız.

Bütçemizin neredeyse yarısını göreve geldiğimizden beri kentimize yatırıma ayırdık ve bundan 1 milim ödün vermedik. Çalışanlarımızın büyük özverisiyle de eksik kadro sayılarına rağmen kentimize eksiksiz hizmet verdik. Tüm bu yatırımlar yapılmasına rağmen bugün Girne Belediyesinin toplamda borcu olmadığı gibi yaklaşık 10 büyük proje yapacak kadar da bankada parası bulunmaktadır.

Ve son olarak Özdemir beyin bakanı olduğu maliyeden de 170 milyon Türk Lirasının üzerinde alacağı vardır ve bu bakiye gün geçtikçe büyümektedir.

Bu ülkede DOĞRU insanların da YANLIŞ insanlar kadar konuşması zorunludur çünkü: Bazıları aynaya bakamadığı için Kralın ÇIPLAK olduğunu görememektedir. Tüm halkımızın bilgisine… "