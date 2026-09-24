Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, postaların kırsal kesimdeki vatandaşlara daha düzenli ulaştırılması için Muhtarlar Birliği ile iş birliğine gidileceğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’ı kabul etti. Kabulde, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan, Posta Dairesi Müdürü İlknur Ertayfur Topal ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.

-Sucuoğlu

Faiz Sucuoğlu, özellikle kırsal kesimde postaların köylere ulaştırılması ve alıcılara teslim edilmesi konusunda bazı sorunlar yaşandığını belirtti.

Bu sorunlara kalıcı çözüm bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürerken geçici bir uygulamanın hayata geçirileceğini kaydeden Sucuoğlu, Posta Dairesi’nin halihazırda birlikte çalıştığı ajanslara ek olarak Muhtarlar Birliği ile de iş birliği yapılması konusunda karar aldıklarını söyledi.

Sucuoğlu, bu kapsamda Posta Dairesi ile Muhtarlar Birliği arasında bir protokol imzalanacağını ve muhtarların, postaların kırsal kesimdeki vatandaşlara ulaştırılmasında destek olacağını kaydetti.

-“Posta Dairesi yeniden yapılandırılacak”

Posta Dairesi'nin hizmetlerinin olması gerekenden uzak olduğunu belirten Bakan Sucuoğlu, kurumun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, “Posta Dairesi’nin kendi imkanları ve personeliyle hizmet vermesi için çalışacağız.” dedi.

Yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanıp somut sonuç alınıncaya kadar yerel yönetimler ve muhtarlarla iş birliğine açık olduklarını ifade eden Sucuoğlu, sürece sağlayacağı katkıdan dolayı Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’a ve muhtarlara teşekkür etti.

-Darbaz

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da postaların vatandaşlara ulaştırılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Darbaz, özellikle kırsal kesimde mektupların ve diğer posta gönderilerinin alıcılarına ulaştırılması için muhtarların önemli rol üstlenebileceğini ifade ederek, “Mektupların alıcılara ulaşması için köprü görevi göreceğiz.” dedi.