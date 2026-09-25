Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nun (KİEF) ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, temsiliyetlerinin bulunduğu kurumların mali durumu hakkında bilgi verdi.

Bengihan, Maliye Bakanlığı’nın, İhtiyat Sandığı'na yaklaşık 16 milyar TL borcu olduğunu, bu borcun geçmişte siyasi amaçlarla kullanıldığını ve borcun bir kısmının senedinin bile olmadığını ifade etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, “yanlış kararlar ve siyasi popülizm” nedeniyle zor durumda olduğunu savunan Bengihan, hükümetin, seçimlere kısa süre kala sosyal sigorta emeklilerine 20 bin TL ek katkı ve yüzde 10 maaş artışı yapılabilmesi için çalışma başlattığını söyledi.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'ne bu uygulamalar hakkında önerge getirildiğini açıklayan Bengihan, bu girişimlerin, “seçim rüşveti” olduğunu, birkaç ay önce maaşlardan yüzde 10 kesinti ve hayat pahalılığının eksik ödenmesi yönünde önerge hazırlayanların, seçime bir ay kala bu kararları aldığını söyledi.