Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Güzelyurt, İskele ve Gazimağusa’da başlattığı yeni hizmet binalarının yapımı devam ediyor. Projelerle kurumun bölgesel hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Üç bölgedeki şantiyelerde çalışmalar planlanan program doğrultusunda eş zamanlı yürütülüyor. Binaların betonarme ve üst yapı çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildi.

VATANDAŞLARA VE PERSONELE YENİ ÇALIŞMA ALANLARI

Binaların tamamlanmasıyla vatandaşların işlemlerini daha düzenli ve modern ortamlarda yapabilmesi, kurum personelinin de daha işlevsel alanlarda çalışması amaçlanıyor.

KIB-TEK’in yatırım programı kapsamında yürütülen projelerin, inşaat süreçleri tamamlandıktan sonra bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor. Kurum, yeni yılda yeni binalarında, yeni bir hizmet anlayışıyla halka hizmet vermeyi hedefliyor.