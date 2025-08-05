Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) öncülüğünde, SOS Çocuk Köyü öğrencilerine yönelik özel bir resim sergisi düzenlendi.

Afik Group sponsorluğunda gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin çizip boyadığı çiçek temalı resimler yer aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğin koordinasyonunu, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir üstlendi.

Sergilenen eserlerin, “Kuzey Kıbrıs’ın Orkideleri” kitabının yazarı ve doğa fotoğrafçısı Sami Tamson’un, ülkemize özgü endemik bitkileri konu alan fotoğraflarından ilhamla hazırlandığı belirtildi.

Çocuklar, Tamson’un fotoğraflarından esinlenerek resimlerini hazırladı. Eserler, “Latomia 1933” adlı tarihi mekânda 4 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

-“Doğayı koruma bilinci açısından büyük önem taşıyor”

Serginin açılışı, resimleri çizen SOS öğrencileri tarafından yapılırken, doğa fotoğrafçısı Sami Tamson konuşmasında, çocukların Kuzey Kıbrıs’ın bitki çeşitliliğini tanımasının, doğayı koruma bilinci açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tamson, çizimlerini değerlendirerek, projeye katkı sunan öğrencilere teşekkür etti. Tamson ayrıca, kendi çektiği fotoğraflardan bazılarını SOS Çocuk Köyü’ne armağan etti.

Etkinlikte konuşan Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, “Sayın Sami Tamson, projeyi kendisine ilettiğimiz anda hiç ikiletmeden büyük bir heyecanla kabul etti. Doğaya olan tutkusu ve bu tutkuyu çocuklarla paylaşma konusundaki gönüllülüğü etkinliğimize ilham verdi. Hem kendisine hem de projemizin hayata geçmesine katkı koyan Afik Group’a yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Sanatın ve doğanın çocukların dünyasında bu kadar güçlü bir etkileşim yaratması bizleri son derece mutlu etti. Sayın Sami Tamson’un ilham veren çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılığını bir araya getirmek, sadece sanatsal değil, toplumsal farkındalık açısından da çok kıymetliydi.” dedi.