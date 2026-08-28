Yunanistan'ın, Oniki Adalar'daki savunma kapasitesini güçlendirme planı kapsamında Rodos'taki Maritsa Havaalanı'na V-BAT tipi İHA'lar için kalıcı destek ve operasyon altyapısı kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Söz konusu havaalanında V-BAT tipi insansız hava araçlarından (İHA) oluşan özel filonun konuşlandırılması, bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına yönelik malzemelerin alım sürecinin de başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Rodos Adası’na İHA üssü kuracağı yönündeki iddialar ile Kerpe Adası’ndaki Patriot hava savunma sistemlerinin Girit’e taşınması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık, Kerpe Adası’nda bulunan Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Girit’e taşınması kararını, “mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım” olarak değerlendirdi.

Rodos Adası’na İHA üssü kurulmasına yönelik iddialara da değinen MSB, böyle bir adımın adanın gayriaskeri statüsünün ihlali anlamına geleceğini belirtti.

Açıklamada, Rodos’ta İHA üssü kurulmasının Ege Denizi’nde barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.

MSB, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.