Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında söylediği zeminde ön hazırlık başladı” dedi.

Cyprus Times ve diğer internet gazetelerine göre Hristodulidis Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la dün gerçekleştirdiği görüşmenin büyük bölümünde sadece ikisinin konuştuğunu söyledi, bunun “olumlu işaret olduğunu” söyledi.

Hristodulidis Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada “söylemem gerekir ki büyük bölümünde sadece ben ve Kıbrıslı Türk liderin konuştuğu iyi bir görüşmeydi, bu yüzden neredeyse 3 saat sürdü. BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında söylediği zeminde ön hazırlık başladı” ifadesini kullandı.”

Riknews’e göre Hristodulidis eylül başlarında Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ada’ya gelmesinin beklendiğini de açıkladı. Hristodulidis “BM’nin yakınlaşmalara ilişkin ön hazırlığı çok ileri aşamadadır” dedi.